На Ивано-Франковщине сгорела каменная церковь
20:39, 05 февраля 2007Разное
615
Памятник принадлежит УГКЦ
Сегодня утром в селе Добровляны Ивано-Франковской области сгорела каменная церковь, которая принадлежала парафии Украинской греко-католической церкви и была достопримечательностью местного значения.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, огонь уничтожил имущество, повредил деревянное перекрытие и стены. Пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован силами четырех отделений МЧС. Его причины и убытки устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter