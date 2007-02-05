На Ивано-Франковщине сгорела каменная церковь

Сегодня утром в селе Добровляны Ивано-Франковской области сгорела каменная церковь, которая принадлежала парафии Украинской греко-католической церкви и была достопримечательностью местного значения.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, огонь уничтожил имущество, повредил деревянное перекрытие и стены. Пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован силами четырех отделений МЧС. Его причины и убытки устанавливаются.