В центре Ялты горит школа

В Ялте спасатели пытаются локализовать пожар, возникший в школе №12.

Как сообщили корреспонденту УНИАН по телефону в пресс-службе Главного управления МЧС Украины АРК, в 15.30 в Ялтинское управление МЧС поступил звонок о возгорании кровли в школе. Учебный процесс в школе был прерван, преподаватели и ученики покинули горящее здание. «Среди учеников и преподавателей пострадавших нет», - подчеркнули в МЧС.

Площадь пожара составляет 150 кв. м. В настоящее время на месте созданы 3 боевых участка, в тушении пожара принимают участие 40 человек.

Как сообщают сами ялтинцы, в непосредственной близости от школы №12 (в 300-500 метрах от нее) находится гостиница «Ореанда» - одна из самых престижных гостиниц города.