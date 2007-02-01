Вольво выплатит украинцу многомиллионную компенсацию, но...

Житель Крыма, инвалид Сергей КОВАЛЕНКО заявляет, что ему ничего не известно о мировом соглашении с выплатой соответствующей компенсации, на которую может пойти компания «Вольво» ради прекращения судебного процесса против нее.

Об этом С.КОВАЛЕНКО заявил УНИАН, комментируя информацию в украинских средствах массовой информации о готовности компании на такой шаг. (31 января газета «Коммерсантъ-Украина» и несколько интернет-сайтов обнародовали заявление представителя корпорации «Volvo Car Corp» Катарин ПАУЛССОН о том, что в случае вынесения Верховным Судом Украины решения в интересах истца корпорация не исключает возможности заключения мирового соглашения с С.КОВАЛЕНКО и выплаты компенсации, о которой они договорятся).

По словам С.КОВАЛЕНКО, он не имел в последнее время контактов с компанией относительно возможности такого соглашения. Кроме того, он выразил удивление, что такая информация появляется сначала в прессе, а ему об этом никто не сообщал. «Это выглядит немного странно, - говорит он, - ведь если ответчик действительно ищет пути к пониманию, он должен был бы искать их со мной, а не объявлять о своих намерениях через СМИ». Вместе с тем, сообщил С.КОВАЛЕНКО, он готов обсудить с представителями ответчика «все возможные способы решения конфликта в рамках действующих законов и взаимоуважения».

В телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН менеджер отдела в связям с масс-медиа компании «Volvo Car Corp» К.ПАУЛССОН опровергла информацию о готовности компании идти на такое мировое соглашение. Отвечая на вопрос, «Действительно ли компания готова на такой шаг?», К.ПАУЛССОН сказала: «Нет, это не так, я не делала подобных заявлений и не подтверждаю такую информацию».

Справка УНИАН. Крымчанин С.КОВАЛЕНКО попал в автокатастрофу на автомобиле "Volvo С70 Coupe" в июне 1998 года. Эта марка авто, оборудованная системой подушек безопасности, широко рекламировалась как один из самых безопасных автомобилей последних лет. Однако во время аварии ни одна из подушек безопасности не сработала. В декабре 2000 года С.КОВАЛЕНКО подал иск в Железнодорожный райсуд г. Симферополя, в котором определил сумму нанесенного ему материального и морального ущерба в 70 млн. дол. Материальный ущерб - потеря автомобиля, здоровья и бизнеса – была оценена им в 20 млн. долларов, моральный - потеря семьи и приобретенная в 34 года инвалидность ІІ группы – в 50 млн. долларов. В феврале 2006 года суд вынес решение о взыскании в интересах С.КОВАЛЕНКО компенсации на сумму 44 млн. долларов, позже она была увеличена до 53 млн. долларов. Но в августе этого же года Апелляционный суд АРК, рассмотрев жалобу ответчиков, отменил принятое решение. С.КОВАЛЕНКО подал кассационную жалобу в Верховный Суд на решение Апелляционного суда Крыма, в настоящее время эта жалоба рассматривается Судом.