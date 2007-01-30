Утка из холодильника трижды обманула смерть (фото)

Пациент после операции. Кадр ABC News

Подстреленная утка, сумевшая выжить, проведя два дня в холодильнике, перестала дышать на операционном столе, передает АР.

В субботу, во время хирургической операции на крыле, которое было повреждено выстрелом охотника, утка перестала дышать. Ветеринар Дэвид Хейл, проводивший операцию, смог вернуть птицу к жизни при помощи искусственного дыхания.

По словам Хейла, в настоящий момент Перки (такое имя получила утка) идет на поправку. Так как она оказалась слишком чувствительной к наркозу, дальнейшие операции, скорее всего, ей не грозят.

Напомним, что 15 января охотник из американского штата Флорида подстрелил птицу, ранив ее дробью в крыло и бедро. Полагая, что утка погибла, он принес ее домой, где положил в холодильник. Через два дня, когда жена охотника собиралась приготовить утку, выяснилось, что та еще жива. Птица услышала шум, подняла голову и посмотрела на женщину.

Хозяйку, по ее собственным словам, очень испугал такой поворот событий. Тем не менее, она взяла себя в руки и вызвала ветеринара. Утку доставили в больницу для животных, где оказали первую помощь.

Осмотревшие птицу врачи пришли к выводу, что она останется жить, но к нормальной жизни в дикой природе вернуться, скорее всего, уже не сможет.

Лента.ру