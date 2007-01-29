Минобороны готово передать школьникам карабины, а музеям - танки и самолеты

Министерство обороны Украины готово бесплатно передать демилитаризованное оружие и макеты оружия в музеи и учебные классы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал заместитель министра обороны Украины Владимир ТЕРЕЩЕНКО.

«Мы готовы принять заявку от тех, кто хотел бы иметь макеты оружия, чтобы использовать их в учебных классах и музеях. Это приемлемо, и Минобороны этому будет способствовать», - сказал В.ТЕРЕЩЕНКО.

Он отметил, что Минобороны ни разу не отказало в этом, причем может предоставляться не только демилитаризованное стрелковое оружие, но и танки, пушки и самолеты. По его словам, это необходимо для показа этих экспонатов в городах и селах.

«Мы это приветствуем, это наша история, это наше уважение тем временам, когда защищали нашу землю», - добавил В.ТЕРЕЩЕНКО.

Он отметил, что в соответствии с первым этапом проекта трастового фонда НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», предусмотрено на протяжении 2006-2009 гг. уничтожить в Украине 15 тыс. тонн боеприпасов, 400 тыс. единиц легкого вооружения и стрелкового оружия и 1 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов. На эти нужды планируется потратить почти 8 млн. евро.

В то же время В.ТЕРЕЩЕНКО отметил, что будет утилизироваться устаревшее стрелковое оружие, не имеющее спроса на мировом рынке вооружений, – карабины и винтовки.