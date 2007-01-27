В Украине четкий порядок выдачи виз, однако...

В Украине существует четкий порядок выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства, однако он нарушается отдельными должностными лицами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в ответ на обвинения, прозвучавшие 26 января 2007 года в телевизионной программе “Свобода слова” на телеканале ICTV об отсутствии в Украине четкого порядка в вопросе выдачи виз для въезда в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, «заграничные дипломатические учреждения Украины в работе по оформлению виз руководствуются «Правилами оформления визовых документов для въезда в Украину», утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины №227 от 20 февраля 1999 года».

Этот документ устанавливает порядок оформления виз для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства. Решение о выдаче виз отдельным категориям лиц принимается на основании документов, подтверждающих цель поездки, в частности, соответствующих приглашений.

Кроме этого, в соответствии с Указом Президента Украины № 841/96 „О мероприятиях по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних отношений” органы исполнительной власти обязаны согласовывать свои действия в сфере внешних отношений с Министерством иностранных дел Украины.

«Посольство Украины в Австрии осуществило выдачу виз с нарушением этих требований», - отмечается в сообщении.

«Обращаясь непосредственно в Посольство Украины в Австрии, министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ нарушил упомянутый Указ Президента. Приняв к выполнению обращение министра, Посольство Украины в Австрии, в свою очередь, к сожалению, тоже пошло на нарушение Указа», - подчеркивается в тексте заявления.

Таким образом, МИД Украины считает, что речь идет не об отсутствии в Украине четкого порядка выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства или нехватки нормативно-правовой базы по координации внешнеполитической деятельности Украины, а об их нарушении со стороны отдельных должностных лиц.