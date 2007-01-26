Официальные газеты печатаются без Закона про Кабмин

Официальная газета Верховной Рады Украины «Голос Украины» и печатный орган Кабинета министров Украины «Урядовий кур’єр» не печатают текст Закона «О Кабинете Министров Украины” в субботу. Об этом УНИАН сообщили в редакциях газет.

«Полосы отправлены в типографию без текста закона», - проинформировали в «Урядовому кур’єрі». В редакции газеты “Голос Украины” отметили: «Утром мы знали, что закон может появиться, ориентировочно, он должен был занять 4 полосы. Но на протяжении дня этого не произошло. Мы не получили текста закона ни по электронной почте, ни в печатном варианте за подписью председателя Верховной Рады с курьером» (обычно тексты законов поступают в обоих вариантах).

Кроме того, в редакциях опровергли информацию о том, что графики выхода газет были задержаны в связи с публикацией закона.