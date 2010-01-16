В ДТП в Винницкой области погибли три человека

Возле города Казатин Винницкой области, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, водитель легкового автомобиля „Mitsubishi Gallant” не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Opel Cadette”, после этого с „Lexus”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще трое – с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в Винницкую горбольницу. Правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 73 автоаварии, в которых погибли 11 человек и травмированы 84 человека.