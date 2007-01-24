Скандал с Рудьковским: жалко Владимира Ельченко

Мнение

Жалко мне, что из-за Николая Николаевича отзывают посла Украины в Австрии. Ничего плохого про Владимира Ельченко газеты не писали, в коррупционных скандалах он вроде как не замешан, а писали, например, что он «белая кость» украинской дипломатии. К тому же, его папа – Юрий Никифирович Ельченко, бывший секретарь ЦК КПУ, в отличие от других статусных коммунистов скромно ушел на покой, пишет мемуары, выписывает газету «Коммунист», сохранил прежнюю лексику, верность идеям и, нисколько не замарал себя участием в истории новейшей КПУ. Хотя, нет, скорее всего, он пережил какой-то внутренний перелом, поскольку в поздних интервью признал, что Украина состоялась как самостоятельное государство, и на этом ее пути были не только поражения, но и успехи. В общем, достойно себя ведет человек, в отличие от других украинских левых.

А тут из-за Николая Рудьковского, признанного лидера левого движения в Украине, который и глазом не моргнув, за каких-то пару лет из борца со старым режимом превратился в фаворита новой власти, заметьте, обеих ее цветов, перетряхнули едва ли не весь дипкорпус. За спором Рудьковский – СБУ, бесспорно, просматриваются более серьезные лица, чем просто Рудьковский и просто СБУ. Но поверить, что Николай Николаевич – жертва войны амбиций, сложно. Как же глубоко нужно любить туркменскую оппозицию, чтобы среди ночи подымать на ноги дипкорпус для оформления визы. Как же нужно не понимать своего статуса, чтобы оказывать подобные услуги, не беря во внимание, что каждый шаг официального должностного лица – публичен, каждое действие - значимо. «Не виноватый я, оппозиционеры – люди, как люди, ну помог…им, тем более, что у меня много друзей среди дипломатов» … «Этот Ющенко – просто туркменбаши какой-то» «Просто я прекратил приватизацию многих объектов, и те, кому я помешал, хотят свести счеты»… Приблизительно в таком духе высказывается Николай Николаевич.

Имидж честного борца с нечестной приватизацией лепится министру с трудом. Точно также как лепетом звучат его слова о ночной «скорой помощи» в визовом вопросе. А почему бы лицам туркменской оппозиции не получить визы в установленном порядке? Точно также, как и нашим дипломатам не надо отжиматься по команде «раз» первого встречного министра, если это не министр иностранных дел.

Не исключено, что министра транспорта в этот раз пронесет. Виктор Янукович, наверное, просто решил попугать социалиста, как говорят, с неуемными аппетитами по части собственности. Выглядит так, что у Службы Безопасности тоже потихоньку исчерпываются аргументы на предмет нарушения национальной безопасности.

Вот только жаль украинских дипломатов. Они в этой ситуации оказались крайними.

Ольга Мурашко, Киев