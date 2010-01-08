Мужчина крал автомобильные номера и возвращал за выкуп

Львовские правоохранители задержали 30-летнего жителя Дрогобыча, который похищал, а затем возвращал за вознаграждение в 300 грн. автомобильные номерные знаки.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, мужчину поймали «с поличным», когда он на протяжении одной ночи в райцентре Жидачев похитил номерные знаки с четырех припаркованных на улицах города автомобилей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого было установлено, что похититель причастен к совершению еще десяти подобных преступлений. Следствие продолжается.