Во Львовской области мужчина, хвастаясь пистолетом, ранил двоих человек

Два жителя села Горишнее Стрыйского района Львовской области были госпитализированы с ранениями, полученными в городе Стрый.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, в ходе расследования было установлено, что 35-летний безработный житель Стрыя, хвастаясь пистолетом для стрельбы резиновыми пулями марки «ZORAKI», нанес ранение потерпевшим.