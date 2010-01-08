Во Львовской области мужчина, хвастаясь пистолетом, ранил двоих человек
14:30, 08 января 2010Разное
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Пострадавшие - в больнице
Два жителя села Горишнее Стрыйского района Львовской области были госпитализированы с ранениями, полученными в городе Стрый.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, в ходе расследования было установлено, что 35-летний безработный житель Стрыя, хвастаясь пистолетом для стрельбы резиновыми пулями марки «ZORAKI», нанес ранение потерпевшим.
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