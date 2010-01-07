Рождественские елки соберут и сожгут под Веной

Рождественские елки, которые украшали дома жителей Вены, будут сожжены на биоэлектростанции в Зиммеринге (30 километров от австрийской столицы) и сослужат последнюю службу людям, подарив им тепло и электричество, сообщает корреспондент РИА "Новости" со ссылкой на местное радио.

С четверга во всех районах Вены начали действовать в общей сложности 470 пунктов по сбору рождественских елок.

В прошлом году таким образом было собрано более 600 тонн биотоплива.

Более "почетная" судьба ожидает главную рождественскую елку страны, установленную на венской ратушной площади. 100-летняя лесная красавица высотой 27 метров будет использована для изготовление скворечников и кормушек для птиц. Елку отправят на лесопилку под Веной, распилят на доски, которые потом будет переданы в лесную школу, где учащиеся изготовят из них домики для птиц.

Не менее экзотическая судьба ждет и елку, которая была установлена у дворца Шенбрунн. Она пойдет на корм и в качестве "игрушек" для обитателей венского зоопарка - слонов и носорогов. Правда, ее размеры поскромнее - высота всего 20 метров.