3-летнюю девочку сняли с самолета за хулиганское поведение

Во вторник девочка из штата Массачусетс, США, была удалена из самолета авиакомпании AirTran вместе с родителями за хулиганское поведение, передает агентство Associated Press.

Как рассказали представители авиакомпании, перед взлетом трехлетняя пассажирка отказалась занять свое место и пристегнуться. Вместо этого она скрылась под креслом и начала бить родителей по ногам.

Согласно правилам авиационных властей США, дети в возрасте двух лет и старше обязаны путешествовать по отдельному билету. Мать девочки спросила у стюардесс, можно ли посадить ребенка на колени, но ей было отказано по соображениям безопасности.

"Взлет и так задерживался на 15 минут, поэтому в интересах остальных 112 пассажиров экипаж в рабочем порядке принял решение удалить семью из самолета", - пояснили в пресс-службе перевозчика.

"Нам даже не дали возможности подержать ее, успокоить или что-то вроде этого", - заявили оскорбленные родители. Чтобы возместить моральный вред, авиакомпания выплатила снятым с рейса пассажирам полную стоимость трех билетов, а также предложила бесплатно совершить перелет туда и обратно по любому маршруту AirTran. Тем не менее отец семейства заявил, что никогда больше не воспользуется услугами этой авиакомпании.

Лента.ру