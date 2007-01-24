Столкновение поезда с легковушкой: 2 погибших, 2 тяжело раненых

Во Львовской области, в г. Каменка-Бусская, на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля "ВАЗ-2108" с дизельным поездом № 858 "Львов-Киверцы".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте, один – скончался при транспортировке в больницу и два человека с тяжелыми травмами госпитализированы в Центральную районную больницу (все - пассажиры автомобиля).

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 22 человека и 103 - травмированы.