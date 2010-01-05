Место на женской автопарковке на 1 м шире

Специальная парковка для женщин-водителей открыта на территории торгового центра в китайской провинции Хэбэй.

Отличия парковки для женщин – больше места для машины и разметка ярко-розового цвета. По словам проектировщиков парковки, женщины "по-другому чувствуют дистанцию". Этим объясняется то, что ширина парковочного места на стоянке возле ТЦ на метр больше привычной.

Кроме этого, как сообщает AFP, на стоянке установлены специальные знаки, позволяющие автолюбительницам припарковать свой автомобиль без риска задеть другую машину.

На женской парковке будут работать только женщины. Мужчин - ни работников, ни водителей - на нее пускать не будут.

Сотрудники Bochum Ruhr University недавно провели исследование, по результатам которого выяснилось, что водителям женского пола нужно как минимум на 20 секунд больше на парковку, добавляет Би-Би-Си.