Владельцы американских курортов подали иск против банка Credit Suisse

Владельцы американских курортов в штатах Айдахо, Монтана, Невада и на Багамских островах подали иск против швейцарского банка Credit Suisse на общую сумму 24 млрд долл. По мнению истцов, банк использовал схемы, вводящие в заблуждение инвесторов, с целью завладеть собственностью на американских курортах, передает Associated Press.

Коллективный иск был подан накануне владельцами курортов Tamarack Resort в Айдахо, Yellowstone Club в Монтане, Lake Las Vegas в Неваде и Gin Sur Mer Resort на Багамских островах в федеральный суд Айдахо.