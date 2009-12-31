Cнежная лавина сбила с рельсов тепловоз
17:25, 31 декабря 2009Разное
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Циклон пришел со стороны Японского моря
На Сахалине снежной лавиной с железной дороги сбит тепловоз и снегоочиститель. Как передает ИТАР-ТАСС, инцидент произошел на перегоне Заозерное-Пугачево. Пострадавших нет. Движение поездов на данном участке приостановлено.
Циклон пришел на Сахалин со стороны Японского моря, во власти непогоды находятся южные и центральные районы острова. Ожидается сильная лавинная опасность. По информации регионального противолавинного центра ГУ "Сахалинское УГМС" на юге острова на лавиноопасных склонах отложение снега составляет от 50 до 150 см.
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