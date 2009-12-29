Мэр Чернигова ночью руководил уборкой снега

Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ сегодня ночью лично руководил расчисткой города от снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

"Я должен был лично убедиться, что вышло то количество техники, о котором мне говорили", - сказал А.СОКОЛОВ.

По его словам, в схеме расчистки города от снега существуют трудности, поскольку промышленные предприятия не имеют достаточного количества техники, которую можно использовать для уборки. К тому же, имеющаяся техника выходит из строя.

"Личный пример – стимул для людей. Если нужно, я сяду за руль трактора", - заявил городской председатель.

Как уточнили в управлении жилищно-коммунального хозяйства городского совета, днем Чернигов от снега очищали 53 единицы техники и более 500 работников. Ночью город будут убирать более 20 единиц техники. "Мы сейчас работаем круглосуточно, пока снег не прекратится и не расчистим все", - отметил начальник управления ЖКХ Вадим АНТОШИН.

Между тем, как сообщают местные издания, в Черниговской области вблизи города Березна со стороны города Щорс в снежных заносах оказались около восьми пассажирских автобусов и полсотни автомобилей. К работам по высвобождению из заносов была привлечена вся возможная техника, в том числе пожарные машины, которые вытягивали автобусы из заносов.

По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, для обеспечения проезда на дорогах области от ГП "Черниговский облавтодор" задействованы 123 единицы техники и 144 человека обслуживающего персонала.