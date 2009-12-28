В Крыму проведут молебен за удачный курортный сезон-2010

Молебен за благополучное проведение туристического сезона, сохранение и развитие курортов Крыма планируется провести в автономии в начале 2010 года.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении информационно-маркетинговой фирмы «Курорты Крыма», молебен намечен на 19 января – праздник Крещения Господня.

«Молебен пройдет во всех православных церквях и храмах Крыма», – обещают организаторы.

Мероприятие состоится уже в четвертый раз.

Кроме того, в курортных городах Крыма пройдут крестные ходы и «освящение предстоящего сезона купанием в море».