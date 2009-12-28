Киевских автомобилистов просят пока не ездить по столице

Корпорация «Киевавтодор» просит водителей воздержаться от поездок по городу, чтобы дать возможность дорожным службам беспрепятственно и в кратчайшие сроки провести очистку дорог и автодорог столицы от снега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Киевавтодор».

Как напомнили в пресс-службе, в соответствии с данными украинского Гидрометцентра, в Киеве ожидается существенное ухудшение погодных условий - снегопад, порывы ветра.