Киевских автомобилистов просят пока не ездить по столице
18:28, 28 декабря 2009Разное
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Говорят, будут чистить дороги
Корпорация «Киевавтодор» просит водителей воздержаться от поездок по городу, чтобы дать возможность дорожным службам беспрепятственно и в кратчайшие сроки провести очистку дорог и автодорог столицы от снега.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Киевавтодор».
Как напомнили в пресс-службе, в соответствии с данными украинского Гидрометцентра, в Киеве ожидается существенное ухудшение погодных условий - снегопад, порывы ветра.
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