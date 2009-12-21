Как Ющенко с Януковичем от Тимошенко в погреб спрятались

Виктор Янукович и Виктор Ющенко без видимых причин отказались дискутировать с Юлией Тимошенко в прямом эфире телеканала «Украина». Кто выиграл от этого, а кто проиграл? Вряд ли тот, кто уклоняется от борьбы (а в данном случае разговор тоже является борьбой, поскольку речь идет о президентских выборах, о высшем посте в государстве), выигрывает. Тем более когда двое мужчин уклоняются от соревнования с женщиной. Здесь вспоминается Остап Вишня с одной из его гениальных фраз: “Ми з кумом відступили на зарані підготовлені позиції – у погріб».

Действительно, Юлия Тимошенко предложила дебаты на телеканале «Украина» двум выдающимся политическим Викторам. Савик Шустер пригласил самых первых кандидатов в президенты Украины. Тимошенко пришла. А два кума – отступили. В погреб. Наверное, там Викторам было комфортно.

Но интересно, что они там не просто отсиделись. Не отважившись поговорить из Тимошенко в прямом эфире, они оттуда, из погреба, доблестно атаковали ее.

В частности, обвинили «антидемократическую Тимошенко» в попытке не допустить на эфир журналистов, которые хотели задавать неудобные вопросы. Среди самих неудобных журналистов были названы Романа Скрипин и Сергей Лещенко. Но как-то беззубо оно вышло. Потому что Савик Шустер признал, что указаний от Тимошенко (или ее окружения) относительно ограничения журналистского контингента не получал.

Зато все видели в студии Мустафу Найема и Олега Рыбачука, которых в большой любви к Юлии Владимировне заподозрить никоим образом нельзя. Да и эксперты не были аж так снисходительно настроены, и совсем не похоже было на то, что с Тимошенко кто-то играл в поддавки. Спрашивали, допытывались, докапывались.

Между тем Тимошенко пообещала отсутствующим большим украинским политикам из погреба, что при власти они больше не будут. Ни в каком виде. Как говорят россияне, хоть тушкой, хоть чучелом. Может, это и было шапкозакидательством. Но ответить никто не мог. Потому что как ответить, когда ты спрятался?

Поэтому, к сожалению, Украина так и не увидела нормального открытого общения кандидатов в президенты. Кстати, так можно и разочаровать сторонников. Представляете, как сидел перед экранами Донбасс и ждал, что Лидер будет тузить своими интеллектуальными атаками «эту бабу с касой». А он не пришел к “бабе”.

Теперь Лидер, конечно, будет говорить, мол, не его уровень, не о чем дискутировать. Но как-то оно неубедительно будет.

Богдан Залевский (Центр оперативного журналистского реагирования)