Томенко представил аудиопроект для самых маленьких

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО к Дню Святого Николая презентовал аудиопроект «Слуханка для української малечі».

На пресс-конференции в агентстве УНИАН Н.ТОМЕНКО сообщил, что «Слуханка для української малечі» - это новый совместный проект фонда «Справедливая страна» и Национальной радиокомпании Украины, предназначенный для детей младшего возраста и дошкольников.

В основу создания такого издания легла идея собрать на компакт-диске самые известные украинские сказки и сказки народов мира, считалки, детские песни, колыбельные в исполнении известных украинских артистов и детских коллективов. “Эта уникальная работа, прежде всего, должна помочь в организации содержательного и основанного на лучших образцах украинской культуры воспитательного и образовательного процесса воспитателям детских садов и родителям”, - сказал он.

Издание состоит из двух частей: украинские народные сказки, сказки народов мира и авторские сказки, которые исполняют народные артисты Украины, и детские песенки, веснянки, игры, считалки, колядки и колыбельные в исполнении как именитых артистов, так и творческих детских коллективов.

В целом представлено 77 произведений (20 сказок и 57 музыкальных произведений).

Все материалы отобраны среди лучших записей фондов Национальной радиокомпании Украины последних десятилетий.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что диск будет распространяться, прежде всего, для образовательной и воспитательной работы в дошкольных заведениях.

После презентации в Киеве впоследствии диск смогут бесплатно получить все дошкольные образовательно-воспитательные заведения Украины.