В Германии назвали самые надежные автомобили

Автомобили в Германии все больше разъедает ржавчина. Это один из выводов отчета TЬV-Auto-Report 2010. Самым надежным автомобилем наконец опять стала немецкая марка - Porsche 911. Наименее надежным - Kia Carnival.

Раз в два года все зарегистрированные в Германии автомобили должны проходить технический осмотр на специализированном предприятии - TÜV. Подытоживая результаты за год, это объединение выдает отчет о том, какие тенденции есть в техническом состоянии немецких авто.

Последний отчет основывается на данных осмотра семи миллионов машин. Оказывается, что за этот год 17,6 процента проверенных машин не смогли получить с первого раза желанную печать TÜV. Это значит, что в них были найдены технические дефекты. В целом, число таких случаев увеличилось на один процент в сравнении с прошлогодними данными.

Наилучший результат технического осмотра в этом году - у автомобилей немецкого производства Porsche 911. Лишь 1,9 процента этих машин «проваливались» на техосмотре. Также позитивные отзывы от инженеров TÜV получили автомобили Mazda 2, VW-Golf Plus, Ford Fusion и Mazda 3. А вот худший результат - у корейского автомобиля Kia Carnival. Плохие результаты также у Renault, Peugeot, Chrysler, Seat и Fiat. Правда, один французский автомобиль - Renault Modus - таки попал в пятерку лучших по техническому состоянию машин.

В целом TÜV сделал довольно неутешительный вывод: «Мы заметили связь между тем, что у граждан стало меньше денег в карманах и ухудшением технического состояния автомобилей», - сказали на презентации отчета в Берлине представители TÜV.

Среди главных технических дефектов автомобилей, зарегистрированных в этом году, - поломки в освещении, а также ржавчина на важных несущих частях, прежде всего у более старых автомобилей. Кроме того, много пробелов было замечено на тормозах и шинах проверенных автомобилей.

В целом в отчете TÜV-Auto-Report 2010 охвачено 200 марок автомашин.

Немецкая волна