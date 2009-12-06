Налоговики нашли игральные автоматы в одной из общественных организаций

Работники налоговой милиции Буковины выявили в одной из общественных организаций 15 скрытых игральных автоматов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черновицкой области, во время проверок относительно соблюдения требований закона о запрещении игрального бизнеса в Украине, налоговики выявили 15 скрытых в рабочем состоянии «одноруких бандитов» в помещении одной из общественных организаций в районном центре Глубокая.

Владелец игрального снаряжения не мог предоставить никаких документов о его происхождения. До выяснения всех обстоятельств, изъяты запрещенные игровые автоматы, стоимость которых составила 360 тысяч гривен.