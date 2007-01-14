Маршрутка с пассажирами съехала в кювет: один человек умер от полученных травм

На Закарпатье съехала в кювет маршрутка с 14-ю пассажирами, один человек от полученных травм умер.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВД в Закарпатской области, о дорожно-транспортном происшествии возле села Доробратово Иршавского района в милицию позвонил по телефону неизвестный. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что микроавтобус, двигаясь по маршруту Ужгород - Верхнее Водяное, перед Доробратовом, съехал в кювет. В "маршрутке" находилось 14 пассажиров, два из них получили серьезные телесные повреждения. Один из пострадавших, 54-летний житель Хустского района, умер в больнице.

Проводится расследование.