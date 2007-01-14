70-летняя женщина, спасаясь от пожара, прыгнула с третьего этажа

В Керчи (Крым) 70-летняя женщина в состоянии паники выпрыгнула с третьего этажа горящей квартиры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, о пожаре в пятиэтажном доме, случившимся сегодня рано утром, спасателям сообщили только в начале шестого, когда соседей начал беспокоить запах дыма. Загорание произошло на третьем этаже дома. Как рассказывают очевидцы, страдающая приступами астмы пожилая хозяйка одной из квартир выскочила на балкон и прыгнула с высоты третьего этажа. "Внизу росли редкие кусты, что смягчило удар при падении - сообщил начальник сектора пропаганды горуправления МЧС Керчи Юрий ПОЛУЛЯХ. - 70-летняя женщина получила закрытый перелом костей грудины, кроме того, она получила ожоги второй степени рук и голени и отравление угарным газом". Пострадавшую на "скорой" забрали в больницу.

Когда на место происшествия прибыло два отделения пожарных, огнем было охвачено три квартиры. "Задымление было настолько сильным, что спасателям пришлось работать в специальных аппаратах для защиты органов дыхания, - сообщает МЧС. - У огня удалось "отбить" одну из квартир на площадке, две квартиры пострадали частично. Квартира, откуда начался пожар, выгорела практически полностью". Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. По словам пожарных, вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.