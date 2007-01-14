Умер ”Секретный Санта” (фото)

Американский миллионер Ларри Стюарт, который прославился как "Секретный Санта" ("Secret Santa"), умер от рака, сообщает Associated Press.

В течение 26 лет ежегодно в декабре телекоммуникационный магнат Стюарт наряжался Санта-Клаусом и, оставаясь неузнанным, ходил по улицам Канзас-Сити, раздавая деньги беднякам. Таким образом он раздал, по приблизительным оценкам, 1,3 миллиона долларов.

В апреле 2006 года у Стюарта диагностировали рак, и в канун Рождества он сообщил прессе, что именно он является "Секретным Сантой". По его словам, таким образом он рассчитывал вдохновить других людей помогать беднякам.

На Рождество 2006 года Стюарт раздал около 100 тысяч долларов. Еще четыре человека, которые, по его примеру, стали "Секретными Сантами", раздали в общей сложности еще около 65 тысяч.

Лента.ру