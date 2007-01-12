Пенсионерка спасла на пожаре двух соседских детей

В Носовке Черниговской области пенсионерка спасла двух соседских детей.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника УМЧС Украины в Черниговской области Валерий ПРИСТУПА, оставленные без присмотра 5-летний мальчик и 3-летняя девочка зажгли газеты на полу в одной из комнат. Пламя мгновенно перекинулось на расположенную рядом кровать, а дети испугались и спрятались в другой комнате на кровати, укрывшись одеялом. 65-летняя пенсионерка Валентина МЕЛЬНИК, проживающая по соседству, обратила внимание на дым, что выходил из дымохода дома соседей. Женщина забеспокоилась, поскольку знала, что хозяев дома нет. Она сбила топором навесной замок и вынесла детей из пылающего дома.

Спасатели, которые прибыли по вызову, за несколько минут справились с пламенем и спасли жилой дом. Начальник райотдела УМЧС в области майор внутренней службы Валентин ПРОЦЕНКО отвез детей в сельскую участковую больницу. Но помощь им не понадобилась, и родители, когда вернулись из райцентра, забрали детей домой.

За минувшие сутки в Черниговской области зарегистрировано 14 пожаров, 13 из них произошли в жилом секторе.