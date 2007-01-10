Буш разрешил добычу нефти на Аляске
Чтобы снизить зависимость США от импортных энергоносителей
Президент Буш отменил запрет на разработку нефтяных и газовых месторождений на Аляске в районе Бристольского залива, сообщает AP.
"Перед тем как начнется добыча полезных ископаемых в данном районе, будет проведено детальное исследование и предоставлена возможность общественного обсуждения проектов разработки", - прокомментировал решение президента глава Департамента управления федеральным имущества Дерк Кемпторн (Dirk Kempthorne).
По его утверждению, отмена запрета будет способствовать укреплению энергетической безопасности страны и снижению ее зависимости от импортных энергоносителей. Департамент планирует начать выдачу лицензий на добычу нефти и газа к 2010 году.
В свою очередь, губернатор Аляски Сара Пейлин (Sarah Palin), поддержав решение Джорджа Буша, пообещала разработать меры по защите местной фауны и флоры и рыболовного промысла.