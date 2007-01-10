Пропавших российских дайверов могли просто ”забыть” в море

Российских дайверов, пропавших в Красном море, капитан египетского катера мог бросить вдали от берега из-за надвигающегося шторма, пишет 10 января газета "Газета".

По данным издания, которое ссылается на Павла Юхвидина - друга единственного спасшегося туриста Владислава Лукьянченко - при всплытии дайверы не обнаружили катера, на котором приплыли к месту погружения.

После этого трое россиян и голландский турист Михаэль ван Азендельфт с 7 утра (момента всплытия) до 6 вечера самостоятельно плыли в сторону берега. Однако пляжа достиг только Лукьянченко.

По словам представителей египетской стороны, во время погружения туристов могло отнести от катера. Однако в Конфедерации подводной деятельности России рассказали, что возможный дрейф всегда учитывается при погружениях, а управлявший катером египтянин, скорее всего, бросил туристов и ушел к берегу, испугавшись поднимающегося шторма.

Из-за нежелания египтян поднимать шум вокруг этой истории поиски людей, пропавших вечером 6 января, начались лишь после полудня 7 января. Однако они были вскоре прекращены, так как египтяне сочли стоимость поисковой операции излишне высокой.

Лента.ру