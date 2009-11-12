В Москве отчим выбросил с 8-го этажа двух девочек

В Москве сегодня ночью мужчина из окна 8-го этажа выбросил двух девочек.

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на главу Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ Анатолия БАГМЕТА, следствие подозревает в покушении на убийство двух лиц сотрудника воинской части.

По словам А.БАГМЕТА, установлено, что 12 ноября около 01.25 мск капитан-лейтенант, находясь в квартире дома, расположенного на Саянской улице, выбросил из окна восьмого этажа дочерей сожительницы - девочек 2001 года рождения.

"Офицер задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - отметил А.БАГМЕТ.

По состоянию на 10.30 одна из девочек находилась в тяжелом состоянии в реанимации, а состояние второй оценивалось как стабильное.

Девочка, находящаяся в реанимации, на аппарате искусственного дыхания. У нее, в частности, сотрясение головного мозга, перелом пяти ребер, разрыв печени. Ночью ей проведена операция на печени. Врачи предполагают, что у нее поврежден позвоночник. Ее сестра избежала тяжелых травм благодаря тому, что падение было через крону дерева. У девочки разрыв селезенки, она находится в состоянии средней тяжести, операция не потребуется.