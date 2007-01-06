Объявлен конкурс на написание гимна Житомира

Житомирский горисполком объявил конкурс на написание гимна Житомира и пообещал премию победителю в три тыс. грн.

"В областном центре объявлен конкурс на лучший гимн города", - сообщил УНИАН депутат городского совета Владимир СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что "победитель получит не только славу автора главного музыкального произведения города, но и денежный приз в 3 тыс. грн. и памятный подарок".

Есть определенные требования, которым должен отвечать гимн. "Произведение должно быть простым, легко запоминаться, иметь жизнерадостный и оптимистичный характер, диапазон звучания должен быть небольшим, чтобы легко выполнялся всеми вековыми категориями людей", - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Тексты песен исполком собирает в двух экземплярах, а ноты - в одном.

Конкурс будет проводиться в три этапа. По словам В.СТЕЛЬМАХА, его цель - "создание музыкального символа Житомира, пробуждение у горожан уважения и любви к родному городу".

Соорганизаторами конкурса віступают региональное отделение Ассоциации городов Украины и Житомирская областная ассоциация композиторов.