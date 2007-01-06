Трагедия на ”Odisk”: как гарантировать безопасность для Ялты

Моряки судна "ODISK" отравились химическим веществом, что перевозило судно.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал начальник Севастопольского морского спасательного координационного центра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир КУДРЯВЦЕВ.

По его словам, 8 пострадавших моряком экипажа находятся в Ливадийской больнице, в том числе 4 - в реанимационном отделении, один член экипажа подключен к аппарату искусственного дыхания.

По мнению В.КУДРЯВЦЕВА, маловероятно, что этот экипаж в ближайшее время вернется на судно, потому что все его члены нуждаются в лечении. „Поскольку неизвестно, какими могут быть последствия этого отравления для здоровья пострадавших”, - отметил он.

По информации В.КУДРЯВЦЕВА, специалисты в соответствующем снаряжении на судне берут пробы воздуха, проверяют, насколько возможно здесь работать морякам, обслуживать узлы и механизмы во время буксировки. Потому в настоящий момент на судне происходит проветривание и вентиляция помещений. Главное, заметил начальник центра, обеспечить безопасность Ялты, потому в настоящий момент рассматривается два возможных варианта следующих действий спасателей. Первый - снять корабль из якорей и поставить подальше от порта, пока подберут новую команду. Второй вариант - буксировать судно в Керчь, откуда оно пришло.

В.КУДРЯВЦЕВ добавил, что специалисты Ялтинского порта утром ведут подготовительные работы к буксировке, которую должен осуществить спасательный буксир ВМС Украины „Кременець”. Судовладелец между тем должен осуществить подбор экипажа.

Говоря о причинах отравления моряков, В.КУДРЯВЦЕВ отметил, что на сегодня рассматривается практически одна версия - отравление химическим веществом (феросиликомарганцем - УНИАН), которое перевозил этот сухогруз. По словам В.КУДРЯВЦЕВА, это вещество является компонентом для металлургической промышленности. По его словам, известно, что во время взаимодействия этого вещества с водой выделяются газы. „Есть подозрение, что именно из-за этих газов и произошло отравление”, - сказал В.КУДРЯВЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, вчера утром капитан сухогрузу "ODISK" (флаг - Сьерра-Леоне, порт приписки - Фритаун, экипаж - 10 лиц (граждане Украины и России)) сообщил в дежурную службу Ялтинского морского торгового порта об отравлении неизвестными веществами пяти членов экипажа, из которых один человек умер (гражданин Российской Федерации). Судно перевозило груз - 2000 тонн феросиликомарганца из порта Керчь в порту Искандерун (Турция).

При эвакуации четырех пострадавших членов экипажа в реанимационное отделение Ливадийской больницы умер один человек (гражданин Украины).

В 14.45 буксиром Ялтинского порта остальной экипаж, который оставался на борту судна, был снят на берег и направлен на обследование. Всего в реанимационное отделение Ливадийской больницы госпитализировано 8 членов экипажа.