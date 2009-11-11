Грипп толкает бизнес на креативность

Предприимчивые бизнесмены предлагают дизайнерские респираторные маски. Так, на одном из сайтов по продаже атрибутов для поклонников доктора Хауса недавно появились маски с изображением персонажей сериала, цитат и т.д. Кроме того, сайт предлагает услугу "Конструктор товаров", то есть на респираторную маску можно нанести изображение по заказу.

По мнению авторов идеи, такие средства профилактики не только помогут защититься от гриппа, но и повысят настроение. На одном из интернет-форумов пользователи договариваются о том, чтобы массово надеть маски с нарисованными на них улыбками, уточняет РИА “Новости”.