Во всем мире наблюдается рост магазинных краж

Наибольшее количество магазинных краж приходится на Индию. Такие данные содержатся в докладе британского Исследовательского центра розничной торговли, опубликованном 10 ноября. Как пишет The Times of India, крупнейшие розничные сети страны из-за воровства покупателей и персонала потеряли за год более 2,6 миллиарда долларов.

Как пишет Business Standard, за последний год потери магазинов из-за краж выросли во всех регионах, которые входят в зону исследований центра. В США объем краж вырос на 8,1 процента, а в Европе на 4,7 процента. За Индией в рейтинге следуют Марокко и Мексика, а меньше всего страдают от воров магазины в Австралии и Тайване.

При этом повсеместно отмечается рост доли магазинных воров, которые похищают предметы небольшого размера для личного использования, а не для продажи. Наиболее популярны у воров косметика, спиртные напитки, компьютерные игры, фильмы, плееры, мобильные телефоны и другие электронные устройства, а также картриджи для принтеров и бритвенные станки.

По мнению специалистов, часто кражи совершают представители среднего класса, которые пытаются таким образом поддержать привычный образ жизни в условиях экономического кризиса.

Информацию для исследования предоставили более тысячи ритейлеров из 41 страны.

Лента.ру