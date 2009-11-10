Джип без водителя насмерть сбил двух женщин

В Севастополе сегодня внедорожник «Cанъен», двигаясь без водителя задним ходом, насмерть сбил двух пешеходов-женщин.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре отдела ГАИ УМВД Украины в городе Севастополе, ближе к полудню 36-летний водитель автомобиля «Cанъен», оставив транспортное средство, не принял всех мер к тому, чтобы не допустить его самостоятельного движения. В результате автомобиль самопроизвольно начал движение задним ходом, и произвел наезд на двух пешеходов, 1957 и 1953 годов рождения, находившихся на тротуаре. В результате наезда обе женщины погибли на месте ДТП.

Перед этим автомобиль сбил стальную трубу.

Как также стало известно, водитель «Cанъен», увидев произошедшее, пытался оказать помощь пострадавшим путем применения домкрата (с целью приподнять авто). Кроме того, были вызваны «скорая помощь», наряд ГАИ и аварийная бригада газовой службы. Однако обе потерпевшие умерли на месте происшествия.