Умер посол Украины в ОАЭ

Умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Объединенных Арабских Эмиратах Георгий Ильченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, Г.Ильченко умер 31 декабря в связи с ухудшением состояния здоровья. 3 января он был похоронен.

Коллектив Министерства иностранных дел выражает глубокое соболезнование родным и близким Г.Ильченко.

Г.Ильченко был назначен послом Украины в ОАЭ 26 июня 2006 года.