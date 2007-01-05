Умер посол Украины в ОАЭ
14:39, 05 января 2007Разное
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Причина - ухудшение состояния здоровья
Умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Объединенных Арабских Эмиратах Георгий Ильченко.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, Г.Ильченко умер 31 декабря в связи с ухудшением состояния здоровья. 3 января он был похоронен.
Коллектив Министерства иностранных дел выражает глубокое соболезнование родным и близким Г.Ильченко.
Г.Ильченко был назначен послом Украины в ОАЭ 26 июня 2006 года.
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