Россия испытывает Лукашенко, украинцам следует готовиться к худшему

Мнение

Колос на гнилых ногах рано или поздно рухнет. Это я о России, в которой, похоже, выборы президента могут стать национальной катастрофой.

Сегодня всем, даже россиянам, свободным от комплексов российского миссионерства, понятно, что все «величие» Российского государства зиждется на дорогой нефти и титанических усилиях спецслужб. Но не надо быть политологом, чтобы предвидеть неминуемый закат такого «величия». Будущие выборы – весной 2008 года – к сожалению, открывают столь неутешительную перспективу перед всем евразийским пространством.

Пока еще трудно сказать, как именно будет расшатываться гнилоногий колос и станут ли будущие выборы чем-то вроде украинского варианта (скорее нет, чем да; кто ведь поверит в возможность мирной революции в России?), но драка за власть на просторах Российской Федерации обещает развернуться нешуточная.

Уже сейчас мы наблюдаем достаточно показательные (относительно предчувствия избирательной кампании) вещи – противоречивые и, мягко говоря, нестандартные. Нижняя палата российского парламента не находит общий язык с верхней – несмотря на то, что обе действуют вроде как по “высочайшему” указанию. Путин едет мириться с Ющенко и в то же время обостряет и без того непростые отношения с Лукашенко...

Путин въехал в Кремль на белом коне благодаря ксенофобским провокациям, организованным спецслужбами. Второй раз повторить серию взрывов в московских домах или что-то подобное вряд ли получится. История не позволяет зарабатывать дивиденды на одной афере дважды подряд. Хотя попытки такие, видимо, будут.

Я не намерена делать политологический разрез российского политикума и рисовать перспективы той или иной политической фигуры, которая может стать преемником Путина. Я хочу лишь сказать, что, несмотря на все негативы расшатывания этого великана, для Украины возможны и определенные позитивы. Пророссийски настроенные политики, паразитирующие на ностальгических настроениях части украинского населения, могут в значительной мере потерять свое влияние, которое и без того далеко не безгранично. Это будет хорошим шансом для успешной пронатовской кампании и положительных для Украины результатов референдума. Если, конечно, наши политики сумеют воспользоваться такой благоприятной возможностью.

Однако не исключено, что и российские деятели, привыкшие поддерживать народную любовь к себе разжиганием ксенофобских настроений, будут пытаться в этот раз играть на “внутриславянских” противоречиях. То, что хохлы плохие, доказывать не нужно, – российский электорат об этом давно уже знает. Но вот беда – хохлов цивилизованный мир поддерживает, без учета мнения которого тяжело проводить успешную избирательную кампанию... Зато Беларусь...Вот где скрыты резервы... Бульбашей можно унижать сколько угодно, а Запад с американцами и слова кривого не скажут. И даже поддержать могут.

Не исключено, что антибелорусская истерия может стать одним из ведущих направлений грядущей кампании, по крайней мере, сегодня делаются попытки нащупать потенциал подобного варианта.

Но и украинцам, к сожалению, следует готовиться к худшему. Дестабилизация ситуации в соседних странах – конёк внешней российской политики, которая стратегически хоть и провальная, но тактически – способная причинить немало вреда как странам бывшего соцлагеря, так и самой России. Цель такой политики более чем очевидна – отвлечь внимание собственного населения от внутренних проблем и скрыть от глаз мирового сообщества собственные неблаговидные деяния в тени нестабильности соседей. Поэтому Украине нужно быть готовой к подстрекательству к досрочным парламентским выборам весной или, в крайнем случае, осенью 2007 года, обострению конфликта по линии Президент – правительство, коалиция, в рядах которой достаточно лиц, которые всегда готовы плясать под чужую дудку, – раздувание антинатовской истерии и тому подобное. В целом арсенал известный.

Хотя на само деле трудно представить накал нашего украинского противостояния, которое могло бы затмить глубину и “величие” российского бунта, политического конфликта или рубку пока еще притихших, но готовых вот-вот сорваться с цепи, околонафтогазовых и прочих олигархов.

Оксана Охримчук, г. Киев – Москва