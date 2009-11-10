Во Франции создали Берлинскую стену из шоколада

Французский кондитер Патрик Роже (Patrick Roger) к 20-летию падения Берлинской стены создал ее копию из шоколада, сообщает Associated Press.

На сооружение стены длиной 15 метров ушло 900 килограммов шоколада, а само создание копии ограждения занял около трех недель. Рисунки на шоколадную Берлинскую стену, подобные появившимся на оригинальной стене после отмены ограничений на сообщение между ГДР и ФРГ, Роже наносил с помощью подкрашенного пищевыми красителями кокосового масла.

Специально к 20-летию падения Берлинской стены кондитер создал кусок стены из шоколада высотой в два метра и разрушил его в знак объединения двух Германий. Основную часть своего творения Патрик Роже планирует сохранить. Отдельные кусочки шоколадной Берлинской стены выставлены в кондитерских магазинах по всей Франции.

Лента.ру