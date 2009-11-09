Президент Венесуэлы призвал армию и народ готовиться к войне

Президент Венесуэлы Уго Чавес, в очередной раз подвергнув критике подписанный недавно договор о военном сотрудничестве между США и Колумбией, призвал соотечественников и армию готовиться к войне, сообщил в воскресенье венесуэльский телеканал VTV.

"Империя жива и угрожает нам как никогда. База США расположена в 20 минутах от столицы нашей страны. Товарищи офицеры, не будем терять ни дня для выполнения нашей основной задачи - готовиться к войне и помочь народу готовиться к войне, так как это обязанность всех", - цитирует его выступление перед военными РИА "Новости".

Он также предложил, в частности, активизировать создание формирований милиции, обучать военному делу "революционных студентов, трудящихся и женщин". Выступление Чавеса транслировалось в эфире еженедельной воскресной телерадиопрограммы "Алло, президент".

Он подчеркнул, что "лакейское правительство Колумбии, предоставив американским военным доступ на свои базы, сбросило маску и превратило страну в еще один штат США".