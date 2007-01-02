Вице-мэр Полтавы требует возбудить уголовное дело против милиции

Заместитель городского председателя Полтавы по вопросам деятельности исполнительных органов Александр РУСИН требует от прокуратуры возбудить уголовное дело по факту избиения его милиционерами.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил журналистам, что 26 декабря попал в больницу после того, как его избили работники правоохранительных органов.

По словам А.РУСИНА, у него, в частности, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Также, добавил вице-мэр, милиционеры во время столкновения разбили стекло служебного автомобиля и избили его водителя. Последний также находится в больнице.

Как сказал А.РУСИН, у него есть заключение от наркодиспансера, что в его крови в день драки не было алкоголя, тогда как милиция утверждает противоположное.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2006 года прокуратура Полтавской области возбудила уголовное дело по факту избиения А.РУСИНЫМ милиционера. По словам первого заместителя начальника УМВД Украины в Полтавской области Александра КАЛИНИНА, чиновник, находясь под хмельком, ударил кулаком в лицо работника правоохранительных органов. «Инцидент произошел после того, как милиционеры, проверяя порядок в общественном транспорте, задержали женщину, которая пользовалась фальшивым удостоверением для бесплатного проезда. Решив, что заместитель мэра Полтавы в этой ситуации ей поможет, женщина позвонила по телефону господину РУСИНУ на мобильный. Приехав на место, вице-мэр не смог достигнуть взаимопонимания с работниками правоохранительных органов и прибег к рукоприкладству», - заявил А.КАЛИНИН.