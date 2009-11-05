Киевтранспарксервис оформляет соглашение с ГАИ

Коммунальное предприятие КП “Киевтранспарксервис” в настоящее время оформляет соглашение со столичным ГАИ о сотрудничестве в эвакуации неправильно припаркованных авто.

Как пишет газета “Крещатик”, об этом сообщила в интервью муниципальному изданию директор “Киевтранспарксервис” Елена ПОЛИЩУК.

“В перспективе в городе будут работать 27 эвакуаторов, оснащенных системами GPS. Благодаря этому удастся отслеживать движение спецавтомобилей. Кроме того, оборудуем камерами видеонаблюдения все штрафплощадки, во избежание случаев откупа владельцев эвакуированных машин”, - рассказала Е.ПОЛИЩУК.

Она также сообщила, что в настоящее время обсуждают и размер штрафа за нарушение и стоимость переправки машины на штрафплощадки.

“Скорее всего, старые расценки придется подкорректировать, ведь в последнее время горючее подорожало”, - отметила Е.ПОЛИЩУК.

Как сообщал УНИАН, в сентябре с.г. первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила на брифинге, что КГГА ведет переговоры с ГАИ о возобновлении работы эвакуаторов в столице ввиду многочисленных обращений в мэрии граждан и водителей с просьбой вернуть эвакуаторы на улицы города.

Тогда И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что ГАИ хочет самостоятельно заниматься эвакуацией. «Но у ГАИ нет эвакуаторов. Мы не будем обслуживать ГАИ – мы не обслуживающая структура... Пожалуйста, пусть занимаются приобретением и эвакуацией сами, если они этого захотят», - подчеркнула она.

2 ноября начальник столичного главка милиции Виталий ЯРЕМА сообщил, что с начала следующей недели, то есть с 9 ноября, столичная Госавтоинспекция планирует начать эвакуацию с киевских улиц транспортных средств, припаркованных с нарушениями Правил дорожного движения. В.ЯРЕМА отметил, что с 30 октября вступило в действие соответствующее постановление Кабинета министров, "которое дополняет предыдущее и позволяет ГАИ осуществлять эвакуацию транспортных средств, которые находятся под знаками "стоянка запрещена", "остановка запрещена".

По словам В.ЯРЕМЫ, в настоящее время это постановление прорабатывается главком. В то же время он обратил внимание на тот факт, что подразделения ГАИ не имеют в своем распоряжении ни эвакуаторов, ни штрафплощадок. В контексте этого В.ЯРЕМА не исключил, что придется задействовать для этой процедуры, в частности, столичное предприятие "Киевтранспарксервис".