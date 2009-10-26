В Киеве «заминировали» торговый комплекс «Мандарин-плаза»
16:25, 26 октября 2009Разное
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Людей эвакуировали
Сотрудники милиции не обнаружили взрывчатку в столичном торговом комплексе "Мандарин-плаза", о заминировании которого в 13.50 по телефону сообщил неизвестный.
Как проинформировали УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, на место события выезжали взрывотехнические группы, кинологи.
На время обследования помещений из торгового комплекса были эвакуированы люди.
Теперь устанавливается личность телефонного анонима, заведение начало работу в обычном режиме.
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