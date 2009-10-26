В Киеве «заминировали» торговый комплекс «Мандарин-плаза»

Сотрудники милиции не обнаружили взрывчатку в столичном торговом комплексе "Мандарин-плаза", о заминировании которого в 13.50 по телефону сообщил неизвестный.

Как проинформировали УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, на место события выезжали взрывотехнические группы, кинологи.

На время обследования помещений из торгового комплекса были эвакуированы люди.

Теперь устанавливается личность телефонного анонима, заведение начало работу в обычном режиме.