В австрийском супермаркете можно купить билет в космос

В Австрии в обычном супермаркете можно приобрести путевку на полет в космос. Как сообщило агентство dpa, необычную услугу своим покупателям предлагает сеть супермаркетов-дискаунтеров Penny, принадлежащая торговому концерну Rewe Group.

Билеты по цене "всего лишь" 210 тысяч евро поступили в продажу 22 октября. Таким образом, у клиентов супермаркета появилась возможность отправиться в туристическую поездку в космос на ракетоплане XP компании Rocketplane Global.

Регулярные коммерческие полеты в космос Rocketplane Global намерена начать с конца 2011 года. Старт туристических рейсов на околоземную орбиту будет осуществляться с космодрома в американском штате Оклахома. На интернет-странице этой компании, замечает Deutsche Welle, билет можно приобрести еще дешевле, чем в супермаркете Penny: всего за 170 тысяч евро в пересчете на общеевропейскую валюту.

Впрочем, в супермаркетах Penny в стоимость билета входят и другие услуги. "Мы, например, предлагаем полет бизнес-классом в Оклахому", - сообщил в Вене глава компании Rewe Austria Touristik GmbH Мартин Фаст. Кроме того, как подчеркивает онлайн-издание bild.de, в супермаркете существует так называемая гарантия самой выгодной цены, т.е. в случае, если клиент супермаркета найдет где-либо полет в космос по более выгодной цене, то ему вернут разницу.

Космическим туристам предлагается подняться на борту ракетоплана на высоту 117 тысяч метров и провести в невесомости от пяти до десяти минут. Перед полетом путешественники должны пройти специальную пятидневную подготовку.