Украине готов давать кредиты Китай?

Китай очень заинтересован в высокотехнологичных разработках Украины и готов предоставлять нам кредиты. Об этом в интервью “Левому берегу” сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в КНР Юрий КОСТЕНКО.

По его словам, “сегодня наши отношения переживают момент взаимного притяжения. Есть взаимное желание активно сотрудничать. Для Украины Великий Китай с его колоссальным рынком и экономическими возможностями действительно является одним из вариантов перестройки государственности. Китай превратился в экспортера №1 в мире, обогнав в этом году ФРГ. На протяжении первого полугодия в этом году ВВП страны увеличился почти на 8%. Все это говорит о том, что даже в условиях финансового кризиса страна переживает „бум”. Для Украины экономическое сотрудничество – это возможность получения тех средств, которые нужные для выживания некоторых направлений нашей экономики”.

Как отметил дипломат, “китайцы очень заинтересованы в высокотехнологичных разработках, которые, к счастью, еще существуют в Украине со времен СССР. Это космическая промышленность, авиапромышленность, военно-техническое сотрудничество – здесь уже есть наработки, и это нас сближает. Важным направлением является сельское хозяйство. Китай – крупнейший в мире производитель зерна. Мы тоже позиционируем себя как весомое государство на зерновом рынке, а их интересует не наше зерно, а наши техника и технологии выращивания зерновых, биотехнологии”.

На вопрос журналиста, правда ли, что Китай готов предоставлять нам кредиты без всяких политических условий, Ю.КОСТЕНКО сказал: “Они готовы давать кредиты. В частности, известно о желании китайцев инвестировать в строительство метро в Днепропетровске – это миллиарды долларов! Известно о создании инфраструктуры в г. Киеве, о строительстве новой Окружной дороги. Это также многомиллиардный кредит”.

“По вашему вопроса о политических требованиях. Если продолжать мнение Владимира ГОРБУЛИНА (что Китай может быть „третьей силой” в гарантировании национальной безопасности Украины в противовес России и США – УНИАН), то для того, чтобы был политический интерес, нужно иметь определенные аргументы. Сегодня Китай смотрит на нас как сторонний наблюдатель... Одним из аргументов в интересах Украины могут стать большие инвестиции – чтобы было что защищать. Никаких политических условий Китай, в отличие от России, не будет выдвигать. Но сначала нам нужно поднять уровень китайской мотивации настолько, чтобы они были готовы инвестировать в Украину. И им нужны гарантии правительства”.