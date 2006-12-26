Почему против России плетут заговор?

С форума

У меня последние год-два после просмотра новостей по российским телеканалам стойко возникает одно ощущение: против России плетут заговор, все хотят России зла и поэтому убивают журналистов, банкиров, бывших ФСБ-шников и т.д. и т.п.

А почему – спросите вы? Ответ, как всегда, прост и всегда дается намеками в любой передаче: потому что "злая" Америка не хочет возрождения "могучей" России!

Но логика-то подсказывает другое, если подумать, конечно.

Китай – вот главный конкурент "злой" Америке в ближайшем обозримом будущем. Странно, но там почему-то "злая" Америка никого ни травит, ни убивает... Поэтому еще раз – думайте, а не глотайте пропаганду. Откиньте эмоции и пафос, и вы поймете: нет никакой "великой" и "могучей" России. Про***ли мы ее вместе с Союзом.

Просто представьте себе, что в России неожиданно закончилась нефть и газ. Чем она будет отличаться от Украины, например? Ответ – территорией, а в остальном – такая же. Всё, как и в Украине или любой другой "постсовковой" стране. Работать надо, строить гражданское общество, изводить "совок" прежде всего, в себе самом, а не врагов эфемерных придумывать.

Убийства журналистов, бывших работников спецслужб в России объясняют желанием подставить Президента Путина. Но почему "нагадить" хотят именно Путину, а почему не Председателю Всекитайского Народного Собрания или Президенту Ирана, Сирии или какой другой страны, которую Америка не любит? Откуда такая нелюбовь именно к Путину? Может, кто-то мне ответит?..

А списывать все свои грехи на "происки врагов", видимо, очень даже удобно…

Sch, с форума