В столкновении Мерседеса и «пятерки» погибли три человека

В Харьковской области вчера вечером на автодороге Харьков-Змиев произошло столкновение автомобилей “ВАЗ-2105” и “Mercedes-Вenz 108D”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля “ВАЗ” (личность одного из них пока еще неизвестна) от полученных травм погибли на месте происшествия, а водитель автомобиля “Mercedes” с телесными повреждениями госпитализирован в 4-ю больницу г. Харькова.

Обстоятельства автопроисшествия выясняются.