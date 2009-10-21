Президент Еврокомиссии просит не забывать про женщин

01:42, 21 октября 2009
Разное
1126 0

Баррозу написал лидерам стран ЕС

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ просит лидеров стран-членов ЕС сбалансировано подходить к формированию новой Еврокомиссии и не забывать назначать в ее состав женщин.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, об этом говорится в письме Ж.М.Баррозу, направленном им лидерам стран-членов ЕС.

“Я бы хотел уже на этом этапе подчеркнуть важность сбалансированного подхода к формированию Комиссии, в частности гендерного баланса”, - написано в письме Ж.М.БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, после выборов в Европарламент 7-11 июня этого года Ж.М.БАРРОЗУ был переизбран Президентом Еврокомиссии на второй срок. Нынешний состав Еврокомиссии имеет мандат до 31 октября этого года, после чего он должен быть сменен.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter