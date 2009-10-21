Президент Еврокомиссии просит не забывать про женщин

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ просит лидеров стран-членов ЕС сбалансировано подходить к формированию новой Еврокомиссии и не забывать назначать в ее состав женщин.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, об этом говорится в письме Ж.М.Баррозу, направленном им лидерам стран-членов ЕС.

“Я бы хотел уже на этом этапе подчеркнуть важность сбалансированного подхода к формированию Комиссии, в частности гендерного баланса”, - написано в письме Ж.М.БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, после выборов в Европарламент 7-11 июня этого года Ж.М.БАРРОЗУ был переизбран Президентом Еврокомиссии на второй срок. Нынешний состав Еврокомиссии имеет мандат до 31 октября этого года, после чего он должен быть сменен.