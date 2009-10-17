91-летний дед гендиректора Артека после обыска (фото)

00:20, 17 октября 2009
Разное
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Иван Арчаков имеет госнаграды

91-летний дедушка генерального директора Международного детского центра "Артек" Бориса Новожилова, бывший полковник КГБ Иван Арчаков, после обыска квартиры, в которой он проживает в Киеве.

16 октября 2009 г. был проведен обыск в этой квартире. По словам Ивана Арчакова, один из работников правоохранительных органов представился следователем главного управления МВД. Все милиционеры были в гражданском. Один из понятых, присутствующий на обыске, оказался жителем Кировоградской области.

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Борис Новожилов, дитяче фото

 

Также Арчаков сообщил, что при обыске из квартиры исчезли два детских фото из семейного архива.

Борис Новожилов сейчас находится в командировке в Киеве. На сегодня по уголовному делу о развращении несовершеннолетних он не имеет никакого процессуального статуса (свидетеля, подозреваемого или обвиняемого).

Фото Александра Синицы / УНИАН

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