Черномырдин возглавит федерацию дзюдо

Кандидатура специального представителя Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ, бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА выдвинута на пост нового президента Федерации дзюдо России.

Как сообщили УНИАН в Федерации дзюдо России (ФДР), предполагается, что новый президент ФДР будет избран по итогам отчетно-выборной конференции ФДР, которая состоится 20 ноября в Воронеже.

В 2004-2009 годах президентом ФДР был министр сельского хозяйства РФ Алексей ГОРДЕЕВ, который в апреле этого года был назначен губернатором Воронежской области.